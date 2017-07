Ferien in NRW

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Tunesien schöpft Hoffnung - Tourismus im Aufwind

WDR 5 Profit - aktuell | 14.07.2017 | Länge: 03:24 Min.

Nach den schweren Anschlägen der letzten Jahre schien der Tourismus in Tunesien im freien Fall: Es gab massenweise Stornierungen, in der für die Wirtschaft des Landes so wichtigen Branche wurden viele Mitarbeiter entlassen. Mittlerweile sind Veranstalter wieder zuversichtlich - auch die deutschen. In der Krise sehen sie eine Chance. Langsam kommen die Urlauber zurück und Tunesien will beweisen, dass es um seinen Ruf kämpft und seine Hausaufgaben macht. Alexander Göbel, ARD-Studio Rabat. | audio