Audio: Köln - Konzept für Silvester 2016/17

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 12.12.2016 | Länge: 03:20 Min.

Stadt Köln, Kölner Polizei und Bundespolizei stellen am Montag (12.12.2016) ihr Konzept für die Silvesternacht 2016/17 vor. Was bekannt ist: Rund um den Dom wird es eine "böllerfreie Zone geben". Was ist sonst noch geplant? Jochen Hilgers berichtet. | audio