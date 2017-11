Essener Hauptbahnhof künftig sicherer?

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 11.11.2017 | 03:04 Min.

Seit in der Halloween-Nacht in Essen hunderte Männer randaliert haben, arbeitet die Stadt an einem Konzept für mehr Sicherheit und Sauberkeit am Essener Hauptbahnhof. Wie soll das gelingen? Sebastian Auer hat nachgefragt.

Audio Download .