Audio: Arm trotz Arbeit

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 08.07.2017 | Länge: 03:25 Min.

Erwerbstätigkeit schützt auch in Deutschland nicht immer vor Armut. Laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ist die Erwerbsarmut in Deutschland stärker gestiegen als in anderen EU-Ländern. Solveig Bader hat mit einer Betroffenen in NRW gesprochen. | audio