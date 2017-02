Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stolpersteine - Polieren gegen das Vergessen

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 27.01.2017 | Länge: 03:36 Min.

In vielen Städten in Deutschland erinnern so genannte Stolpersteine an die Opfer des Holocaust. Das Problem ist: Die goldenen Steine verdrecken schnell und müssen regelmäßig poliert werden. Bettina Papenfuß war mit einem Putztrupp in Gelsenkirchen unterwegs. | audio