Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Eckengas Mitteilungen für interessierte Dorfbewohner

WDR 5 Leselounge | 05.11.2017 | Länge: 56:21 Min.

Thomas C. Breuer und Bernd Gieseking sind zwei alte Kleinkunst-Haudegen, die schon so gut wie jede Kabarettbühne der Republik bespielt haben. Am Sonntag sind sie zu Gast bei Fritz Eckenga im Dortmunder U und in der Leselounge. | audio