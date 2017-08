Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wespen raspeln Holz - für ihren Nestbau

WDR 5 Leonardo Top Themen | 22.08.2017 | Länge: 03:34 Min.

Sitzt die Wespe am Kaffeetisch und frisst nicht Kuchen, sondern den Tisch. Ungefähr 20 Wespenarten in Mitteleuropa nagen an Holz, Bambus und Schilfrohr, um daraus vermischt mit Speichel ihre hauchdünnen Nester zu bauen. - AutorIn: Detlef Reepen | audio