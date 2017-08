Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Warum merkt man die Erdrotation nicht?

WDR 5 Leonardo - Die Kleine Anfrage | 10.08.2017 | Länge: 04:57 Min.

In 24 Stunden dreht sich die Erde einmal um ihre Achse. 40.000 Kilometer am Äquator. Doch wir merken nicht, wie wir auf dem rotierenden Ball durchs All rauschen, Tempo 1000 ist da nichts. Warum merken wir das nicht? - AutorIn: Thomas Liesen | audio