Audio: WDR 5 Leonardo Ganze Sendung (01.09.2017)

WDR 5 Leonardo | 01.09.2017 | Länge: 01:14:55 Std.

Themen: IFA: TV-Geräte ohne bahnbrechende Neuerungen; Die Sahel-Zone - von der Dürre zur Regenhölle?; Neue Abgasvorschriften, saubere Autos?; Wissen im Gespräch: Das Gesicht spricht mit - was Mimik und Gestik uns verraten; Revolution in der Krebstherapie?; Mischen Social-Bots in der Politik mit?; Größe eines Baumblatts auch von Temperatur abhängig; Raucherentwöhnung mit E-Zigarette?; IFA: Trends, Überraschungen und ein vernetztes Heim - Moderation: Sebastian Sonntag | audio