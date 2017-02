Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Britische Haley VI Polarstation zieht um

WDR 5 Leonardo Top Themen | 06.02.2017 | Länge: 06:24 Min.

Dieser Umzug hatte es in sich: Über zwei Monate und große Kufen waren nötig, um die britische Forschungsstation Halley VI in Sicherheit zu bringen. An ihrem alten Standort kamen gefährliche Risse im Eis immer näher. - AutorIn: Sarah Ziegler | audio