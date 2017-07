Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 5 Leonardo Ganze Sendung (21.07.2017)

WDR 5 Leonardo | 21.07.2017 | Länge: 01:19:13 Std.

Themen: Erdbeben auf der Insel Kos; Werden gute Mitarbeiter gute Chefs?; Haben Pferde eigentlich Spaß an Dressur?; Wissen im Gespräch: Überdosis Medizin; Vorsorge und Impfung gegen AIDS; Wozu brauchen wir Wissenschaft?; Buchenwälder in NRW; Wie man in Norwegen demenzkranke Menschen begleitet; Fingerfood für Babys - Moderation: Franz Hansel | audio