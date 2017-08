Klimawandel im Weinberg

WDR 5 Leonardo Top Themen | 18.08.2017 | 06:17 Min.

Was passiert mit Weinstöcken, wenn der CO2-Gehalt in der Luft ansteigt? Wissenschaftler der Hochschule in Geisenheim erforschen, wie Pflanzen unter erhöhtem CO2-Gehalt wachsen. So wie er 2040 wirklich sein könnte. - AutorIn: Antje Sieb

