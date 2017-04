Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ohne Hefe nur Plörre statt Bier

WDR 5 Leonardo - Hintergrund | 18.04.2017 | Länge: 10:35 Min.

Bald beginnt wieder die Biergartensaison. Brauereien versuchen ständig Neues zu bieten, ohne die alten Grundsätze über Bord zu werfen. Craft-Biere werden in kleinen Mengen in der Kneipe gebraut oder sogar von Hobbybrauern in der heimischen Küche. Auch wenn das Bier nicht zwingend dem Reinheitsgebot entspricht. Das wurde eigentlich noch nie ganz eingehalten. Denn "ohne Hefe kein Bier". - AutorIn: Michael Lange | audio