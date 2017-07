Caruso duscht

WDR 5 Hörspiel am Sonntag | 23.07.2017 | 44:09 Min.

WDR 5 Hörspiel am Sonntag: Caruso ist viel beschäftigt. Caruso ist heiß begehrt. Caruso redet von sich nur in der dritten Person. Denn Caruso ist der aufsteigende Stern am deutschen Pophimmel. "Caruso duscht, hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton." -Von David Gieselmann; Komposition: Andreas Dorau und Marcus Roßknecht; Technische Realisation: Brigitte Angerhausen und Mechthild Austermann; Regie: Thomas Wolfertz; Redaktion: Isabel Platthaus ; Produktion: WDR 2006- www.hoerspiel.wdr.de

