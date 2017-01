Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stadtgespräch aus Leverkusen: Marode Brücke, Staus und Lärm

WDR 5 Funkhausgespräche | 15.12.2016 | Länge: 54:35 Min.

Die kaputte Rheinbrücke an der A1 bei Leverkusen sorgt täglich für große Verkehrsprobleme im gesamten Rheinland. Die marode Stahlkonstruktion ist längst zum Sinnbild für die schlechte Infrastruktur in NRW geworden. Jetzt ist eine neue Brücke in Planung. Auf die Autofahrer und die Menschen entlang der Anschlussstrecken kommen also noch weitere Jahre mit Staus und Lärm zu. - Moderation: Judith Schulte-Loh | audio