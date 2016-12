Carmen-Maja Antoni, Schauspielerin

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Karl-Heinz Drechsel, der Dr. Jazz der DDR

WDR 5 Erlebte Geschichten | 13.11.2016 | Länge: 24:08 Min.

In der DDR hieß er nur "Dr. Jazz" – der in Dresden 1930 geborene Karlheinz Drechsel, der diesen Namen zu Recht trug: Denn Drechsel lebte für den Jazz. 1946 spielte er bereits in verschiedenen Swingformationen, 10 Jahre später gründete er die "Interessengemeinschaft Jazz".. - Autor Albert Wiedenhöfer | audio