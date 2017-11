Audio starten, abbrechen mit Escape

Dok 5 - Das Feature | 05.11.2017

WDR 5 Dok 5 - Das Feature: Macho-Politik in Mittelamerika. In der sandinistischen Revolution Nicaraguas kämpften Frauen nicht nur gegen Großgrundbesitz und Diktatur, sondern auch für das Recht auf Emanzipation und Selbstbestimmung. 38 Jahre später sehen sich viele betrogen: Abtreibung - selbst bei Vergewaltigung - ist strafbar; Machismus und Paternalismus sind in neuem Gewand zurückgekehrt. -Von Erika Harzer; Redaktion: Thomas Nachtigall; Produktion: WDR 2017- www.wdr.de/k/feature | audio