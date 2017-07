Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Wut der jungen Russen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 21.07.2017 | Länge: 21:00 Min.

Sie sind digital unterwegs, gut ausgebildet und zum Teil auch auslandserfahren. Tausende, vorwiegend junge Leute, protestierten am 26. März und am 12. Juni in vielen russischen Städten gegen die korrupten Eliten ihres Landes. Wer sind sie und was wollen sie? - AutorIn: Roman Schell | audio