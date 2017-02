Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wie scharf ist die Armutsschere wirklich?

WDR 5 Dok 5 - Das Feature | 15.01.2017 | Länge: 52:59 Min.

WDR 5 Dok 5 - Das Feature: Gar nichts gegen immer mehr: Nie war die Armut in Deutschland so groß. Nie die regionale Zerrissenheit so tief. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, so die Alarmmeldungen. Was ist da dran? Und kann man das wirklich so pauschal sagen? Von: Antje Passenheim; Redaktion: Frank Christian Starke; Produktion: WDR 2017 | audio