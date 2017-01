Bulgarien Zehn Jahre nach dem EU-Beitritt

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Papa, wir sind in Syrien"

WDR 5 Dok 5 - Das Feature | 01.01.2017 | Länge: 54:06 Min.

WDR 5 Dok 5 - Das Feature: Februar 2015. Joachim steht am türkisch-syrischen Grenzort Elbeyli, in Sichtweite zur bombardierten Stadt Kobane und brüllt verzweifelt in sein Telefon. Er versucht seine beiden Söhne Mike (19) und Klaus (23) zu überreden, mit ihm nach Deutschland zurückzukehren. Von Christian Lerch; Redaktion: Leslie Rosin Produktion: rbb/WDR 2016 | audio