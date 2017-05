Betreuung unerwünscht - Der Kampf um Selbstbestimmung im Alter

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Gentest-Junkie: Die schöne neue Welt der DNA

WDR 5 Dok 5 - Das Feature | 30.04.2017 | Länge: 52:20 Min.

WDR 5 Dok 5 - Das Feature: In den USA sind kommerzielle Gentests der Renner. Auch in Europa werden solche Tests immer beliebter, weil sie versprechen, mehr über die eigene Abstammung oder Gesundheitsrisiken zu erfahren. Was ist dran an solchen Zusagen? -Von Daniela Wakonigg; Redaktion: Dorothea Runge; Produktion: WDR 2016- www.wdr.de/k/feature | audio