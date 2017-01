DITIB und die spionierenden Imame

WDR 5 Diesseits von Eden | 22.01.2017 | 04:54 Min.

Das türkische Religionspräsidium lässt ihre Imame in Deutschland spionieren: Der größte Islamverband in Deutschland, die DITIB, steht deswegen in der Kritik. Autor: Kemal Hür.

