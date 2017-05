Buddhas Töchter: Kampf um mehr Gleichberechtigung

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Der Luthereffekt

WDR 5 Diesseits von Eden Beiträge | 23.04.2017 | Länge: 03:23 Min.

Nicht nur in Deutschland und Europa sind die Lehren von Martin Luther verbreitet. Das Deutsche Historische Museum in Berlin lädt mit seiner Ausstellung "Der Luthereffekt" zu einer Welt- und Zeitreise ein und zeigt, welche Spuren die Reformation in anderen Kulturen und bei Menschen weltweit hinterlassen hat. | audio