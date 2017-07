Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Lied von Eis und Feuer" - Zur Religion bei "Game of Thrones"

WDR 5 Diesseits von Eden | 23.07.2017 | Länge: 04:19 Min.

In der vergangenen Woche ist die neue Staffel von „Game of Thrones“ angelaufen. Dutzende Charaktere schmieden dabei Allianzen und schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. In ihren religiösen Überzeugungen allerdings sind sie flexibel. Die Welt der Serien-Götter ist vielschichtig. Autor: Christian Röther. | audio