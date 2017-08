Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Polit-WG: Das Spitzenpersonal: Wen haben wir denn da?!

WDR 5 Polit-WG | 03.05.2017 | Länge: 31:56 Min.

Kurz vor der Wahl sind die sieben Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien quasi überall zu sehen: auf Wahlplakaten, in den Zeitungen, im Fernsehen. Doch wer steht da überhaupt zur Wahl? Wofür stehen die Kandidatinnen und Kandidaten, was treibt sie an? Max von Malotki und das Politik-Team von WDR 5 spielen Personal-Quartett. (Update: Am 04.05.2017 gab es neue Umfragewerte für die Landtagswahl. Wir haben den Podcast entsprechend aktualisiert). | audio