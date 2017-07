Wenn die Poltilk mit in den Urlaub fährt

WDR 4 Zur Sache | 28.07.2017 | 01:59 Min.

Von Stephan Karkowsky. Noch ganze vier Wochen dauern die Sommerferien hier in Nordrhein Westfalen. In den Nachrichten wird es ruhiger, denn auch die große Politik macht Urlaub. Die Kanzlerin wandert in Südtirol, ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz weilt in Rom.

