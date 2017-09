Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Am Tag als Lady Di starb

WDR 4 Zur Sache | 31.08.2017 | Länge: 01:55 Min.

Von Jörg Brunsmann. Erinnern Sie sich noch an diesen Tag? Die meisten Menschen tun das und wissen, wo sie an dem Tag waren und was sie gemacht haben. Schon eigenartig, dass manche Ereignisse uns so im Gedächtnis bleiben. | audio