Bundesliga – Wenn das Video nichts beweist

WDR 4 Zur Sache | 06.11.2017 | 01:40 Min.

Von Jörg Brunsmann. Es ist die größte Neuerung in der Fußball-Bundesliga in den vergangenen Jahren. Und die mittlerweile umstrittenste: Der Videoschiedsrichter sorgt immer wieder für Diskussion. Auch jetzt am Wochenende. Konkret geht es um den Vorwurf der Manipulation.

