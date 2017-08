Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Spaziergang: Bad Lippspringe

WDR 4 Spaziergang | 30.07.2017 | Länge: 02:37 Min.

Viele von uns erinnern sich bestimmt noch an "Bad Lippspringe" in Ostwestfalen. Denn das war in den 1950 und 1960er Jahren die Kur-und Bäderstadt unserer Eltern und Großeltern schlechthin. Autor: Claudia Kracht. | audio