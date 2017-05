Spaziergang Kaiserberg Duisburg

WDR 4 Spaziergang | 30.04.2017 | 03:08 Min.

Der Waldpark Kaiserberg wurde im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegt und zwar in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.. Zu sehen gibt es hier einen Wasserturm, zeitgeschichtliche Bauten, Gewächshäuser, künstlichen Wasserfällen sowie Denkmäler. Der Waldpark ist eine Seltenheit in Nordrhein-Westfalen, mit sehr schönen Spazierwegen und am Fuße einem botanischen Garten. Autor: WDR4 SK42 Regie Redakteur.

