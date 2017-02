1982: "Kraftwerk" stürmt britische Charts

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Patti Smith wird 70

WDR 4 Musikalischer Kalendertag | 30.12.2016 | Länge: 01:18 Min.

70 Jahre alt wird Patti Smith am 30. Dezember. Eigentlich, so sagt Patti Smith, sei sie ja keine Sängerin. Eher eine Lyrikerin, die mit Hilfe der Musik mehr Aufmerksamkeit für ihre Gedichte bekommt. In den Sechziger Jahren besteigt sie in der amerikanischen Provinz den Zug - mit dem Ziel New York. Als "Godmother Of Punk" erreicht Patti Smith Ende der Siebziger dann auch die Massen. | audio