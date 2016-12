"Mein Weihnachten" beim Weihnachtsbaumverkäufer - Endspurt

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Der Weihnachtsklassiker: "A Spaceman Came Travelling"

WDR 4 Mein Weihnachten | 23.12.2016 | Länge: 03:10 Min.

Zwei der schönsten und populären Weihnachtssongs stammen aus der feder von Chris de Burghs: "A Spaceman Came Travelling" und "The Bells Of Christmas". Der erste erschien vor exakt 40 Jahren und ist einer DER Weihnachtsklassiker schlechthin. Nicht minder interessant erscheint aber auch "The Bells Of Christmas", den Chris de Burgh 2008 schrieb. Autor: Thomas Steinberg. | audio