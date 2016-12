Der Weihnachtsklassiker: "Merry Xmas Everybody"

WDR 4 Mein Weihnachten | 25.12.2016 | 02:50 Min.

Slade zählten in den 70er Jahren, neben The Sweet, zur Sperrspitze des Glamrock. Sie lieferten Hit auf Hit ab. Und sie schafften es, sich mit einem Song ihr eigenes Denkmal zu setzen: "Merry Xmas Everybody"! Mehr als 300.000 Exemplare gingen am Tag der Veröffentlichung über die Ladentische: Weltrekord! Das ist zwar schon viele Jahre her, doch "Merry X’mas" gehört bis zum heutigen Tag zu den meist gespielten Weihnachtsklassikern und der Song klingt immer noch frisch. Autor: Thomas Steinberg.

