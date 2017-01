Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: 1986: ARD sendet falsche Neujahrsansprache

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 31.12.2016 | Länge: 02:48 Min.

Die bundeskanzlerische Neujahrsansprache gibt es alle Jahre wieder. So wie Dinner for one. In der Regel in einer aktuellen Fassung. Nicht so heute (31.12.2016) vor 30 Jahren, als Helmut Kohl im Ersten noch einmal die gleiche Rede hielt. Autor: Ralf Gödde. | audio