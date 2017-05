Elvis' Hochzeit am 1. Mai 1967

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 01.05.2017 | 02:29 Min.

Wir sind gern Zaungäste bei all dem Pomp und Glamour, die die Hochzeiten von Promis bieten: zum Beispiel die Heirat von US-Schauspielerin Grace Kelly und Monaco-Fürst Rainier oder die von Diana Spencer mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles. Und nicht selten erfüllt sich das Märchen von Aschenputtel und dem Prinz – so auch am 1. Mai 1967 – in Las Vegas: Da gab Rock´n`Roll-Star Elvis Presley seiner Priscilla das Ja-Wort. Autor: Ariane Hoffmann.

