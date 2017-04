Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: 1997: Atomkraftwerk Würgassen geht vom Netz

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 11.04.2017 | Länge: 02:24 Min.

Am 11. April 1997 war Schluss in NRW mit Strom aus Atomenergie, das AKW Würgassen ging vom Netz. Es war das erste kommerzielle Atomkraftwerk in Deutschland überhaupt und es war das allererste in Deutschland, das wieder dicht gemacht wurde. Autor: Irene Geuer. | audio