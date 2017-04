Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zerstörung von Guernica (am 26.04.1937)

WDR ZeitZeichen | 26.04.2017 | Länge: 14:57 Min.

Lässt sich ein Krieg nur aus der Luft gewinnen? Ohne den Einsatz von Bodentruppen? Erstmals wurden derartige Fragen in den 1930er Jahren diskutiert, von Hitlers Militärstrategen in Vorbereitung des Großen Kriegs. Mit dem spanischen Bürgerkrieg, nach Francos angeblichem Hilferuf an die Deutschen, bekam man so etwas wie ein Experimentierfeld, einen gigantischen Truppenübungsplatz. Autorin: Almut Finck | audio