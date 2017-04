Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Der Schrei von Edvard Munch - Für 120 Mio Dollar versteigert

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 02.05.2017 | Länge: 02:37 Min.

Am 2. Mai 1985 hat jemand für 120 Mio Dollar ein Stück Pappe gekauft, keine 80x60cm groß. Die Pappe ist 1895 von Edvard Munch bemalt worden: "Der Schrei". Und dieses Gemälde ist für die Rekordsumme von 120 Mio Dollar versteigert worden: In jeder Hinsicht ist es also ein ganz besonderes Bild. Autor: Claudia Belemann. | audio