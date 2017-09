Wie ich mich bette - Matratzen im Test

WDR 4 Gut zu wissen | 05.09.2017 | 02:29 Min.

Viele Menschen schlafen schlecht, sind schon morgens gerädert. Das kann an der Matratze liegen, an der Unterlage, worauf wir uns betten. Die Stiftung Warentest hat in ihrem aktuellen Test 14 Schaumstoffmatratzen getestet: Exemplare, die es online zu kaufen gibt und Matratzen, die in Möbelgeschäften oder Matratzenläden angeboten werden. Autor: Solveig Bader.

