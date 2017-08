Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 4 Gut zu wissen | 03.08.2017 | Länge: 02:37 Min.

So eine katastrophale Honigernte habe er überhaupt noch nicht erlebt, sagt der Hobby-Imker Diedrich Steen aus Gütersloh. Seit 20 Jahren hat er Bienenvölker, aber nie war das Wetter so ungünstig für sein Hobby wie in diesem Jahr: Erst heiß im April, dann Nachtfröste bis Mai, zu feucht im Sommer. Das Ergebnis: Kaum Honig. Autor: Arndt Möller. | audio