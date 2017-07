Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Glückwunsch, Brian May

WDR 4 Glückwunsch | 19.07.2017 | Länge: 02:20 Min.

Natürlich denken wir bei der Gruppe Queen erstmal an Freddie Mercury, den Sänger, der alles andere überstrahlt hat mit seiner Stimme und seiner Energie. Aber da ist ja zum Beispiel auch noch Gitarrist Brian May, der Mann mit Pudelfrisur und Samtjackett und der selbstgebauten Gitarre. Der hat den Sound von Queen ganz entscheidend geprägt. Nebenbei hat er auch diverse Solo-Alben gemacht. Am 19.07.2017 wird Brian May 70 Jahre alt! Autor: Thomas Steinberg. | audio