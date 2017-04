Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Queen Elizabeth feiert ihren 91. Geburtstag

WDR 4 Glückwunsch | 21.04.2017 | Länge: 02:41 Min.

Sie ist immer noch eine der am besten informierten Menschen im Vereinigten Königreich: Die Königin selbst, Queen Elizabeth II. Bereits am Ostermontag erfuhr sie von Premierministerin Theresa May, dass diese Neuwahlen ausrufen will, am Dienstag informierte May die Öffentlichkeit. Autor: Thomas Spickhofen. | audio