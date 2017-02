Glückwunsch, Heide Rosendahl

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Glückwunsch, Carole King

WDR 4 Glückwunsch | 09.02.2017 | Länge: 02:41 Min.

Ein Lied in den Charts ist für viele Musiker ein Lebenstraum. Für Carole King ging er 118 Mal in Erfüllung. , das allein in den amerikanischen Billboard-Charts. Mit 18 komponierte sie bereits ihren ersten Nummer-1-Hit. 1960 war das: "Will You Still Love Me Tomorrow" für die Shirelles. In den 70ern sang sie ihre Lieder selbst. Und lieferte gleich eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte ab. Am 9. Februar 2017 wird Carole King 75. Autor: Oliver Rustemeyer. | audio