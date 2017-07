Glückwunsch, Götz Alsmann

WDR 4 Glückwunsch | 12.07.2017 | 02:26 Min.

Eine große Verbundenheit herrscht seit Jahrzehnten zwischen Götz Alsmann und dem WDR, denkt man an die Kultreihe "Zimmer frei" im Fernsehen oder an seine Moderation bei WDR 4. Am 12. Juli 2017 wird der imposante Allrounder mit der auffallenden Haartolle, den passenden Brillen und den schicken Sakkos und Krawatten 60 Jahre jung. Autor: Horst Senker.

