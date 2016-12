Sarah Connor, "Danse bohémienne" von Claude Debussy

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Michael Cretu, Tschaikowsky, Klavierkonzert Nr. 1

WDR 4 Erstklassisch | 27.11.2016 | Länge: 01:46 Min.

Seit seinen Welterfolgen in den 70ern für Boney M., in den 80ern mit seiner damaligen Ehefrau Sandra und bis heute als Mann im Hintergrund für das Projekt Enigma zählt Michael Cretu zu den erfolgreichsten Musikern der Gegenwart. Dabei hat er sich schon von klein auf an den ganz großen Klassikern orientiert. | audio