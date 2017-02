Dortmunder Zoo: Ameisenbär zum Knuddeln

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Hygiene-Ampel" - Sauberkeit muss selbstverständlich sein

WDR 4 Zur Sache | 15.02.2017 | Länge: 02:04 Min.

Von Katja Schwiglewski. Der NRW-Landtag hat am Vormittag über das Gesetz zur umstrittenen „Hygiene-Ampel“ abgestimmt. Damit sollen Restaurants, Cafés oder Bäcker verpflichtet werden, die Ergebnisse ihrer Lebensmittelkontrollen auszuhängen. Grün heißt alles in Ordnung, Gelb weist auf kleine Verstöße hin, und Rot signalisiert größere Sauberkeits-Probleme. Die Branche läuft Sturm gegen diesen Plan. Katja Schwiglewski meint dagegen, dass man in Hygienefragen noch sehr viel härter durchgreifen müsste. Hier ihr Kommentar: | audio