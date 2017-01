Der Plattenbau kommt wieder

WDR 4 Drinnen und Draußen | 14.01.2017 | 02:09 Min.

Die Wohnungsnot in den Ballungsräumen wächst. Vor allem in Köln und Düsseldorf sind erschwingliche Wohnungen Mangelware. Aber auch in den Ruhrgebietsstädten werden die bezahlbaren Wohnungen immer knapper. Deutschlands größtes Wohnungsbauunternehmen Vonovia in Bochum setzt deswegen auf den modernen Plattenbau. Dieser wird schnell und günstig hochgezogen. Autor: Dirk Groß-Langenhoff.

