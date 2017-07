Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Das Theken-Telefonat!

1LIVE O-Ton-Charts | 20.07.2017 | Länge: 25 Sek.

Bei Hot oder Schrott - Die Allestester auf Vox stand dieses Mal ein sogenannter Handy-Handschuh auf der Test-Liste. Allerdings schien der noch nicht so wirklich ausgereift zu sein. Oder aber er ist eher was für Leute, denen es egal ist, was auf dem Teller landet. | audio