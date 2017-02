Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Folge 5: Bauchweh (03.02.1972)

WDR 4 - 45 Umdrehungen | 03.02.2017 | Länge: 03:10 Min.

3. Februar 1972. In Sapporo/Japan werden feierlich die Olympischen Winterspiele eröffnet, bei denen sogenannte Amateursportler längst nicht mehr nur um olympisches Gold kämpfen, sondern um richtiges Geld. Was sie irgendwie mit Karl-Heinz Vogt verbindet. Nur, dass der in Sachen Geld verdienen bisher immer ein reiner Amateur war. | audio