Audio: Expedition Lieblingshits - Pink Floyds "The Wall" in Dortmund

WDR 4 | 23.11.2017 | Länge: 03:40 Min.

"The Wall" ist DAS Gesamtkunstwerk von Pink Floyd. Mit der großen, spektakulären Show treten sie 1980/81 nur an vier Orten weltweit auf. New York, Los Angeles, London und – Dortmund. Wir nehmen Sie mit in die Westfalenhalle, an den Tag, als dort die Mauer fiel. Autor: Janine Breuer-Kolo. | audio